Unterbringung von Flüchtlingen in Rheinberg NRW prüft Erweiterung der ZUE in Orsoy

Rheinberg · Angeblich sollen Container für mehr als 200 zusätzliche geflüchtete Menschen am ehemaligen Marien-Hospital in Rheinberg aufgebaut werden. So weit sei es noch nicht, sagt die Bezirksregierung Düsseldorf. Derzeit leben 444 Menschen in der Einrichtung.

12.09.2023, 17:49 Uhr

Das ehemalige Orsoyer Krankenhaus ist seit 2015 eine Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die Aufregung um den unmittelbar an der Fahrbahn der schmalen Straße Südwall errichteten Neubau hat sich noch nicht gelegt, da sorgt schon ein anderes Thema für neuen Gesprächsstoff in Orsoy. Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtige, die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) zu erweitern, heißt es. Spekuliert wird im Stadtteil schon seit längerer Zeit darüber.