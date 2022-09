Öffentlicher Personennahverkehr in Rheinberg : Land fördert den zweiten Bürgerbus

Rheinberg Der Rheinberger Bürgerbusverein will dauerhaft zwei Fahrzeuge einsetzen. SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider kümmerte sich, jetzt kam die Nachricht von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, dass das Land 66.000 Euro überweist.

Im Mai hatte in Rheinberg der Testlauf für die Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr mit einem zweiten Bus begonnen. Schnell zeigte sich, dass die Fahrgastzahlen deutlich stiegen. Deshalb entschloss sich der Bürgerbusverein, bei der Bezirksregierung die Genehmigung für den dauerhaften Betrieb eines zweiten Busses zu beantragen. Bisher galt jedoch, dass ein Verein nur die Förderung für einen Bus beantragen kann. Schneider unterstützte in seinem Brief an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer das Anliegen des Bürgerbusvereins: „Die Zahlen zeigen, dass der Bedarf da ist. Umso mehr freue ich mich, dass der Betrieb nahtlos weitergeführt werden kann.“ Auch Karl-Heinz Lochen, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, sagte: „Ich freue mich sehr über die gute Nachricht.“