Geplantes Neubaugebiet in Rheinberg Lärmgutachten erfordert weitreichende Maßnahmen

Am Annaberg soll westlich der Schützenstraße und parallel zur A57 verlaufenden Umgehungsstraße das vorerst letzte große Neubaugebiet in Rheinberg entstehen. Das Hauptproblem: der Lärmschutz. Bereits in seiner Sitzung Anfang 2020 hatte der Bau- und Planungsausschuss beschlossen, das Planverfahren zurückzustellen, weil das seinerzeit vorgelegte Schallschutzgutachten kein befriedigendes Ergebnis gebracht hatte. Am Mittwoch legte Mark Bless vom Düsseldorfer Ingenieurbüro Peutz Consult dem Gremium ein neues Gutachten vor. Und auch dieses Mal war das Ergebnis für Ausschussmitglieder und Verwaltung gleichermaßen ernüchternd.