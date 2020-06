Untersuchung von Brunnenwasser : Labormobil kommt nach Rheinberg

Physiker Harald Gülzow kümmert sich am 8.Juli um die Rheinberger Brunnenbesitzer. Foto: VSR/Marc Gater

Rheinberg Der Verein VSR Gewässerschutz untersucht am Mittwoch, 8. Juli, Brunnenwasserproben auf dem Großen Markt. Nitrat-, Säure- und Salzgehalt werden vor Ort geprüft. Weitere Untersuchungen sind möglich.

Der Verein VSR Gewässerschutz kommt am Mittwoch, 8. Juli, von 9 bis 11 Uhr, mit seinem Labormobil nach Rheinberg auf den Großen Markt. Wer zu Hause einen Brunnen hat, kann dort eine Waserprobe abgeben und sie untersuchen lassen. „Wichtig ist, dass kostbares Leitungswasser gespart wird und geklärt wird, ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren zum Gießen von Gemüse oder zum Befüllen des Planschbeckens geeignet ist“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des VSR Gewässerschutz.

Lennart Hoster, Bundesfreiwilligendienstleistender, hilft Physiker Harald Gülzow am Informationsstand auf dem Marktplatz, damit die Bürger nicht lange warten müssen. Ein Hygiene- und Abstandsplan sei erstellt worden, damit jeder sicher seine Wasserprobe abgeben und trotz Corona ausführlich beraten werden könne. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt kostet zwölf Euro. Diese Untersuchung wird an Ort und Stelle durchgeführt. Auch weitergehende Untersuchungen sind möglich, dafür fallen weitere Kosten an. Das Team des VSR Gewässerschutzes berät anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantwortet Harald Gülzow immer feitags zwischen 10 und 13 Uhr Fragen unter der Rufnummer 02831 9763342.