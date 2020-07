Bau des Woodpower-Kraftwerks in Rheinberg : L 137 bei Solvay wird gesperrt

Rheinberg Die Xantener Straße (Landstraße 137, ehemals B 57) wird von Freitag, 24. Juli, 17 Uhr, bis Montag, 27. Juli, 5 Uhr, zwischen der Solvay-Kreuzung (L 137/K 14) und Weststraße (Zufahrt Inovyn) für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Der Grund: In Zusammenhang mit dem Bau des Woodpower-Kraftwerks wird die Rohrbrücke erweitert, die den neuen Holzkessel an das Kraftwerk anschließt. „Wir haben die Arbeiten in die Sommerferien gelegt, um möglichst wenig Verkehrsteilnehmer zu stören. Für die Umwege und Unannehmlichkeiten, die sich dennoch nicht vermeiden lassen, möchten wir uns entschuldigen”, so Werkleiter Norbert Mülders. Die Umleitung erfolgt großräumig über Saalhoff und ist ausgeschildert. Durch die Modernisierung des Kraftwerkes sinkt der Ausstoß von fossilem CO 2 ab 2021 um 25 Prozent. up/Foto: Solvay/Kefferpütz