Mit Werken der verstorbenen Rheinberger Künstlerin Gerda Kasubke : Kunstverkauf für einen guten Zweck

Rheinberg Eine Bilder-Matinee mit Werken der verstorbenen Rheinberger Künstlerin Gerda Kasubke soll am Sonntag in ihrem Haus am Annaberg stattfinden. Der Erlös soll den Schülern des Amplonius-Gymnasiums zugute kommen.

In Erinnerung an die am 3. Januar verstorbene Rheinberger Künstlerin Gerda Kasubke laden deren Kinder sowie der Rheinberger Künstler Aloys Cremers für Sonntag, 30. Januar, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, ins ehemalige Atelier von Gerda Kasubke in ihrem Haus am Bussardweg 7 am Annaberg zu einer Bildermatinee ein. Diese steht unter dem Leitmotiv „Ein Leben für die Kunst“. „Die noch verbliebenen Kunstwerke sollen verkauft werden, der Erlös soll – das ist ganz in Gerdas Sinne – den Schülern und Schülerinnen des Amplonius-Gymnasiums zugutekommen“, informiert Cremers. Bei der Matinee gelten Maskenpflicht und die 2G-Regel.