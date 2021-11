Aktion am Sonntag im Rheinberger Stadtpark : Kunstmarkt am Spanischen Vallan

Rheinberg Am Sonntag steht der verstorbene Rheinberger Künstler Leo Feltes im Mittelpunkt. Feltes, der 2004 im Alter von 80 Jahren gestorben ist, war mehr als 50 Jahre künstlerisch aktiv.

Die Idee zu einem Kunstmarkt entstand auf die Initiative der Söhne von Leonhard Feltes hin: „Wir wünschen uns, dass die Werke unseres Vaters ihren Weg in die Rheinberger Haushalte finden, um so sein Andenken zu bewahren“, erklärt Stefan Feltes. Die Erlöse sollen der Kulturinitiative rund um den Spanischen Vallan zugutekommen.

In mehr als 50 Schaffensjahren hat Leo Feltes, ein Schüler des Bildhauers Peter Stammen, als Künstler in Rheinberg zahlreiche Spuren hinterlassen, darunter das imposante Eingangsportal des Amplonius-Gymnasiums und Wahrzeichen wie den Marktbrunnen mit Szenen aus dem Rheinberger Brauchtum. Am Spanischen Vallan haben Interessierte die Möglichkeit, eine Auswahl seiner Zeichnungen, Druckgrafiken und kleinere Plastiken bei einem Glühwein zu besichtigen und zu erwerben.

Bei den ausgestellten Originalen handelt es sich überwiegend um Arbeiten, in denen Leo Feltes sich mit Rheinberg und Umgebung auseinandersetzte – Gebäude, Orte und Gesichter seiner Heimat. Zu jedem Kauf gibt es ein Exemplar des Bildbandes „Leo Feltes – Grafik und Plastik“ obenauf, in dem Herausgeber Stefan Feltes das Werk seines Vaters, der 2004 im Alter von 80 Jahren starb, kommentiert in Szene gesetzt hat. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung der Feltes-Familie“, so Vallanistin Manu Bechert. „Es ist ein künstlerischer und kultureller Schulterschluss für die gute Sache, und wir hoffen auf reges Interesse seitens der Rheinberger und Rheinbergerinnen“, ergänzt Renan Cengiz.