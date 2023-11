Am Sonntag in Rheinberg-Vierbaum Kunst und Kastanien im Schwarzen Adler

Im Schwarzen Adler in Vierbaum trifft sich regelmäßig ein Kunststammtisch. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler präsentieren am Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr, im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 „Kunst und Kastanien“. Es gibt Live-Musik, Illustrationen, Textilkunst, Bücher, Malerei, Fotografie, Linoldrucke, Weihnachtsgebäck und Glühwein. Zu dem Kunstmarkt am Sonntag laden die Initiatoren ein. Als besondere Aktion an diesem Tag können selbstgebastelte Kastanienmännchen gegen einen Linoldruck getauscht werden.