Engagierte Künstler in Rheinberg : Kunst-Stammtisch unterstützt die Tafel

Rheinberg-Vierbaum Die Mitglieder des Kunst Stammtisch Adler, beheimatet im Schwarzen Adler in Vierbaum hatten im Vorfeld des Rheinberger Kultursommers beschlossen, ihre Erlöse beim Künstlermarkt „Foyer des Arts“ im Rheinberger Stadthaus der Rheinberger Tafel zu spenden.

Vor rund einem Jahr hat die Gruppe zusammengefunden und tritt sich seitdem in lockerer Folge zum Austausch, zu Kunst- beziehungsweise Malaktionen oder auch Museumsbesuchen. Dass sich die Mitglieder ausgerechnet den Adler als Mittelpunkt erkoren haben, kommt nicht von Ungefähr. Die Vierbaumer Kult(ur)kneipe ist mit vielen Ausstellungen und Aktionen seit jeher Hotspot in Sachen Kunst und damit Anziehungspunkt für Kunstschaffende.

„Auch unsere Mitglieder haben eine persönliche Verbindung zum Schwarzen Adler beziehungsweise zur Genossenschaft“, berichtet Klaus Rademaker. Als sie im Vorfeld des Kultursommers angesprochen worden seien, ob sie sich an der Veranstaltung beteiligen möchten, sei die Zusage kaum eine Überlegung Wert gewesen. „Zudem haben wir schnell beschlossen: Falls wir beim Kultursommer etwas erlösen, kommt das einem guten Zweck direkt vor Ort zugute“, so Rademaker. Das solle im Übrigen auch bei künftigen Veranstaltungen, an denen der Kunst Stammtisch Adler sich beteiligt, so bleiben.