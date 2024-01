Rechtsstreit mit dem Grundversorger Kunde wehrt sich gegen teure Gaslieferung

Ralf Winstroth lebt mit seiner Frau Julia in einem Einfamilienhaus in der Innenstadt, das mit Erdgas beheizt wird. Wie viele andere waren auch sie betroffen, als im Spätherbst des Jahres 2021 der Erdgasmarkt in eine eklatante Schieflage geriet. Winstroth kam in die Situation, dass er rund sechs Wochen Gas vom Grundversorger geliefert bekam und dafür so viel Geld bezahlen soll, dass er beschloss, das nicht hinzunehmen. Er legte Widerspruch ein, dagegen klagt das Gasunternehmen nun. Am Montag, 15. Januar, um 9 Uhr, wird in dem Fall das Urteil des Amtsgericht Rheinberg verkündet.