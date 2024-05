Finanzielle Unterstützung Kulturverein hilft dem Handwerkermarkt

Rüdiger Eichholtz, Vorsitzender des Vereins Kulturprojekte Niederrhein und Kulturbeauftragter der Stadt Rheinberg, hatte den Hilferuf von Carsten Kämmerer aus Ossenberg vernommen. Im RP-Bericht vom 29. Mai hatte Kämmerer sich als Veranstalter des ersten Kunst- und Handwerkermarktes am Sonntag darüber beklagt, dass er als Ehrenamtlicher Kosten beispielsweise für die Verlegung von Bushaltestellen selbst tragen müsse. Die Stadt hatte keine Möglichkeit gesehen, den Veranstalter zu entlasten. Kämmerer verstand die Welt nicht mehr und fragte, was das Ehrenamt in Rheinberg noch alles leisten solle.