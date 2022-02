Veranstaltungsreihe in Rheinberg vom 28. Mai bis zum 26. Juni : Rheinberg plant für den Kultursommer

Veranstaltungsreihe in Rheinberg vom 28. Mai bis zum 26. Juni

Blick auf den Großen Markt: Von dort soll sich der Kultursommer über Holz- und Fischmarkt und Gelderstraße bis in den Stadtpark erstrecken. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Vom 28. Mai bis zum 26. Juni soll es zahlreiche kulturelle Angebote in allen Rheinberger Ortsteilen geben. Höhepunkt soll das Wochenende vom 10. bis zum 12. Juni werden. Die Planung im Kulturbüro der Stadt läuft.

Die Vorbereitungen für den ersten Rheinberger Kultursommer laufen auf Hochtouren. Und das müssen sie auch, um rechtzeitig alles unter Dach und Fach zu kriegen. Im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur stand das Thema jetzt auf der Agenda. Andreas Sieske von der CDU meinte: „Bis zum Start am 28. Mai sind es nur noch drei Monate. Da ist Dampf auf dem Kessel.“

Aber es passiert ja auch schon einiges. Arbeitsgruppen haben sich gebildet, erste Termine stehen bereits. Dominik Baum vom Kulturbüro sagte im Ausschuss: „Wir sind jetzt in der Phase, wo wir sammeln. Wer Ideen hat und am Programm mitwirken möchte, kann sich bei mir im Stadthaus melden.“ Künstler, Vereine, Sportclubs, Gruppierungen, die Schulen – alle sind willkommen.

Das gefiel Ernst Barten von den Grünen. Es sei gut, dass die Verwaltung die Organisation so aktiv in die Hand genommen hat, meinte der Vierbaumer. Seine Anregung: „Vielleicht kann man noch Bogenschießen und Beachvolleyball im Programm unterbringen.“ Grundsätzlich begrüßen die Grünen es, Geld für den Kultursommer bereitzustellen, weil es andernfalls schwierig werde, die Finanzierung hinzubekommen. Dem konnte Edeltraud Hackstein nur beipflichten: „Wichtig ist, dass wir uns in Rheinberg bewegen. Sonst hängen uns die Nachbarstädte irgendwann ab.“