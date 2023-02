Kulturprojekte Niederrhein Der Jazz spielt weiterhin auf den Höfen

Das bedeutet in der Konsequenz, dass die Jazz-Konzerte nicht mehr nur in der Wir4-Region (also in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg) unter die Leute gebracht wird, sondern möglichst in allen 13 Kommunen des Kreises. Ein paar Höfe haben sich schon bereit erklärt mitzumachen. So der Hof Klostermann in Wesel-Bislich, der Tinterhof in Voerde und der Evangelische Stiftungshof Lühlerheim in Schermbeck. Auch der Schanzenhof von Ruth Laakmann und Ludger Schreiber in Veen steigt mit ein.