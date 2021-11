Aktion von Rheinberger Kulturschaffenden : Kultursommer 2022 mit Bach, Bier und Bouletten

Rheinberg Das Kulturnetzwerk-Treffen, zu dem die Stadt Rheinberger Kulturschaffende in loser Reihenfolge einlädt, will ein Zeichen setzen. 2022 soll es einen „Kultursommer“ geben, mit dem ein Zeichen gegen den Corona-Frust gesetzt werden soll.

Das Kulturnetzwerk-Treffen, zu dem die Stadt Rheinberger Kulturschaffende in loser Reihenfolge einlädt, will ein Zeichen setzen. 2022 soll es einen „Kultursommer“ geben, mit dem ein Zeichen gegen den Corona-Frust gesetzt werden soll. Wie Fachbereichsleiterin Helga Karl sagte, soll das Motto sinngemäß lauten „Hurra, wir leben noch“. „Wir haben schon eine Reihe guter Veranstaltungen in der Stadt, so Karl im Kulturausschuss, „wir möchten sie vernetzen.“ Der Kirchenmusiker von St. Peter, Christoph Bartusek, habe mal eine Idee skizziert und ihr den Arbeitstitel „Bach-Bier-Bouletten“ gegeben, um zu veranschaulichen, worum es geht: Ein Orgel-Konzert in der Kirche, davor ein kleines Fest mit Speis und Trank. Viele weitere Konstellationen seien denkbar, etwa ein Kulturfest, das sich zwischen dem Vallan im Stadtpark und dem Großen Markt abspielen könnte.