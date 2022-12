Rheinberger Initiative mit neuem Vorstand Neue Doppelspitze für die Adler-Kultur

Im neuen Jahr geht es gleich weiter mit Kultur. Am Freitag, 13. Januar, tritt die Band Zauberlehrling aus Rheinberg auf. Am Freitag, 20. Januar, ist Kabarettist René Steinberg mit seinem neuen Programm am Start, bevor am Donnerstag, 23. Februar, mit der Detroiter Rock-Legende Mitch Ryder und Band alte Bekannte im Saal auf der Bühne stehen. Am 10. März soll dann endlich Maxim (Singer/Songwriter) seinen mehrfach verschobenen Auftritt spielen, bevor es am 24. März einen Mitsingabend mit Anja Lerch gibt.