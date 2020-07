Kulturprogramm der Stadt Rheinberg : Stadt fährt Kulturprogramm hoch

Info

Auftakt Mit der Komödie „Ich hasse dich – heirate mich“ geht es am 1. Oktober los. In einem topaktuellen Feuerwerk aus Tanzschritten und beschwingter Musik wird gezeigt, dass man einer Pandemie am besten mit viel Humor begegnet.

Karten Tickets für die einzelnen Veranstaltungen sind jeweils vier Wochen vorher im Kulturbüro der Stadt sowie bei Artz-Reisen an der Gelderstraße erhältlich.

Internet www.rheinberg.de