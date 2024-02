Einzelhandel in Rheinberg Sterne für Gottwalds Küchenstudio

Edgar Gottwald hat im Möbelhaus Gottwald im Gewerbegebiet Winterswick als Geschäftsführer immer noch das Sagen. Er und seine Frau Irmgard haben sich bereits vor mehr als 37 Jahren zunächst in Moers selbstständig gemacht, vor 30 Jahren zogen die beiden dann nach Rheinberg und legten mit dem Küchenfuchs los. Damals noch im Geschäft an der Budberger Straße 2, wo sich heute „Zuhause by Gottwald“ befindet. Vor bald 27 Jahren wurde dann „Gottwald der Wohnfuchs“ im damals neu gebauten, 5000 Quadratmeter großen Möbelhaus An der Neuweide eröffnet. Dort hat sich das Geschäft über die Jahre entwickelt.