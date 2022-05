Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Kreuzung in Millingen überschwemmt

Die Feuerwehr setzte Tauchpumpen ein und befreite die Kreuzung vom Regenwasser. Foto: FFR

Millingen Das kurze, aber heftige Gewitter am Montagabend führte in Rheinberg dazu, dass eine Straßenkreuzung in Millingen unter Wasser stand. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.

Die Feuerwehr Rheinberg wurde am Montagabend gegen 21.10 Uhr mit dem Stichwort „Wasserschaden“ nach Millingen gerufen. Dort war durch das kurze, aber heftige Gewitter am Abend eine Straßenkreuzung teilweise überschwemmt worden. Mit Hilfe zweier Tauchpumpen wurde die Kreuzung vom Wasser befreit. Die Einheiten Millingen und Rheinberg waren im Einsatz, auch das Ordnungsamt der Stadt war vor Ort.

(up)