Live-Musik in Rheinberg Kreuder-Songs in Wohnzimmer-Atmosphäre

„Gib mir den Frühling“ zurück, fleht er an einem Abend, an dem es nicht nur in Alpsray schneit. Selbst der schmerzvollen Eifersucht ringt er noch etwas Gutes ab: „Gefühle sind wichtig, damit man merkt, dass man noch lebt.“ Er hat was zu sagen, singt sogar über eine Frau, die aufgrund sexuellen Missbrauchs eine multiple Persönlichkeit hat. Und erinnert an eine verstorbene Freundin, deren Umgang mit ihrer tödlichen Krankheit ihn sehr beeindruckt hat. Dem alten Kumpel, der in der Vergangenheit hängen blieb und letztendlich dem Alkohol zum Opfer fiel, schenkt er den Song „Schaumkronenschwimmer“ mit eingebautem Smoke-on-the-water-Mitsingteil.