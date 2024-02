Versammlung des Kreisverbandes in Orsoy Mehr als 300 Menschen bei Demo gegen die AfD

An die Politik richtete sie die Forderung, endlich zu handeln und zu reagieren. So sei es beispielsweise an der Zeit, zumindest die als gesichert rechtsextrem geltende AfD-Jugendorganisation zu verbieten. „Das ist relativ leicht, weil das ein Verein ist“, so von Speicher. In Duisburg gebe es mittlerweile einen Schützenverein nur für AfD-Mitglieder, sagte sie, und man habe Anlass zu der Annahme, dass dies eine Möglichkeit sei, einfacher an Waffen zu kommen.