Mathe-Olympiade im Kreis Wesel Mathe ist Unterhaltung auf ganz hohem Niveau

„Die Mathematik ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsam zu gestalten“ – diesen Gedankenanstoß des französischen Mathematikers und Pysikers Blaise Pascal hatte Ulf Baumgarten, Lehrer am Rheinberger Amplonius-Gymnasium und Regionalkoordinator der Mathematik-Olympiade im Kreis Wesel, per Beamer an die Wand projiziert. Weil er weiß, dass viele Menschen schnell zusammenschrecken, wenn das Gespräch auf Zahlen, Gleichungen und Formeln kommt. Auch deshalb tut Ulf Baumgarten seit mehr als 20 Jahren alles dafür, die Vorzüge der Mathematik herauszustellen. Und zu zeigen, dass der Umgang mit ihr Spaß machen kann. „Mathe ist Unterhaltung auf ganz hohem Niveau“, meinte er.