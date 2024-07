Kostenlose Angebote im Kreis Wesel Trainings für Pedelec- und E-Bike-Fahrer

Das Team der Verkehrsunfallprävention hat eine weitere Serie zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit Pedelec- beziehungsweise E-Bike-Fahrern begonnen. Ziel der kostenlosen Trainings sei mehr Sicherheit auf dem Fahrrad zu gewinnen und zu üben wie man sich in Notsituationen verhält. Dazu wird auch ein Reaktionstest auf einem Pedelec-Simulator und ein fahrpraktisches Training auf einem Parcours durchgeführt. Das Training ist unabhängig vom Alter und kostenlos. Noch sind freie Plätze zu vergeben: Dienstag, 9. Juli, 9 bis 12 Uhr, Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstraße 85a; Mittwoch, 10. Juli, 9 bis 12 Uhr, Rheinberg, Amplonius-Gymnasium, Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18; Dienstag, 16. Juli, 9 bis 12 Uhr, Sonsbeck, Grundschule Sonsbeck, Taubenweg 47; Dienstag, 23. Juli, 9 bis 12 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Straße 3; Montag, 5. August, 9 bis 12 Uhr, Moers, Mercator-Berufskolleg, An der Berufsschule 3; Mittwoch 7. August, 9 bis 12 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16; Freitag, 9. August, 9 bis 12 Uhr, Voerde, Gymnasium Voerde, Am Hallenbad 33; Dienstag, 13. August, 9 bis 12 Uhr, Dinslaken, Averbruchschule, Rosenstraße 47; Mittwoch, 14. August, 9 bis 12 Uhr, Hünxe, Grundschule Am Dicken Stein, Waldweg 55; Donnerstag, 15. August, 9 bis 12 Uhr, Kamp-Lintfort, UNESCO-Gesamtschule, Moerser Straße 167.