Agrarausschuss der Kreis-CDU CDU will Landwirte unterstützen

„Ich will nicht von Subventionen leben“, sagte Anne van Gemmeren. „Ich will nicht abhängig sein, wie andere Landwirte auch nicht. Wir wollen höhere Erzeugerpreise.“ Die 43 Jahre staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin hat in Uedem einen Milchviehbetrieb mit 170 Kühen, die vor allem auf Weiden grasen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Landjugend in den Kreisen Kleve und Wesel. Und sie denkt über Landwirtschaft und Nachhaltigkeit nach, gehört aber keiner Partei an.