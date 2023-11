Neuer Jahreskalender für 2024 Was Armin Fischer an den Grenzen des Kreises Wesel entdeckte

„Umkreist“ hat Armin Fischer seinen neuen, hochwertig gedruckten Kalender genannt. Er beinhaltet vieles von dem, was den Kreis ausmacht. Viel Landschaft, aber auch Industrie: ein Holzstall mitten in einem Feld in Nordbrock bei Dingden, Strommasten bei Obermörmter in der blauen Stunde, eine kleine Spendenbox der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Form eines Schiffes auf der Orsoyer Rheinfähre mit Blick auf den Rhein und den Orsoyer Niag-Hafen, die Schnauze eines Sportflugzeugs am Flughafen Schwarze Heide in Hünxe. Aber auch das ist der Kreis Wesel an seinem äußeren Rand: eine mit Farbe beschmierte Unterführung der A57 bei Bönninghardt, hochschießende Farne um einen schräg liegenden Baumstamm an der Balberger Straße westlich von Sonsbeck und das graue Band der Autobahn 31 bei Schermbeck. Dank seiner Langzeitbelichtung ist das nächtliche Foto vom Ineos-Chemiewerk in Moers-Meerbeck besonders reizvoll.