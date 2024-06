Alle sind wohlbehalten wieder angekommen Helfer aus dem Hochwassergebiet in Bayern sind zurück

Die ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem Kreis Wesel sind zurück aus den Hochwassergebieten in Süddeutschland. DLRG und DRK-Wasserwacht waren in Landau in Bayern eingesetzt. Der DRK-Wasserrettungszug unter der Leitung des Rheinbergers Klaus Püttmann sei sicher aus Bayern zurückgekehrt, teilte der DRK-Kreisverband Niederrhein mit: „Wir hatten glücklicherweise keine außergewöhnlichen Einsätze und freuen uns, wieder wohlbehalten zu Hause zu sein. Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz.“ Gleiches gilt für den DLRG-Wasserrettungszug 3, den die Ortsgruppen Dinslaken und Wesel stellten. „Wir hatten einen Bootstrupp unten im Einsatz“, sagte Jan Heykamp, Leiter der Verbandskommunikation im DLRG-Bezirk Kreis Wesel. Mit dabei war auch Matthias Gerlach aus der DLRG-Ortsgruppe Orsoy. Die Rettungsschwimmer vom Niederrhein haben bei Evakuierungen geholfen und haben „Taxifahrten“ durchgeführt. Jan Heykamp: „Wir haben mit unserem Boot Menschen hin- und hergefahren, die noch wichtige Dinge aus ihren Häusern und Wohnungen holen mussten.“ Alle ehrenamtlichen Helfer seien wieder gesund.