Awo-Beratungsstelle für Paare und Familien Hilfe, wenn sich die Eltern trennen

Török und Boniek nähern sich den Kindern in den Gruppenstunden ganz behutsam. „Wir beginnen immer mit einem Spiel zum kennenlernen“, sagen sie. Dann werde nach und nach das Thema Trennung aufgegriffen. Die Kinder können und sollen frei erzählen, was sie auf dem Herzen haben. Irgendwann geht es dann an die kleinen Holzhäuschen mit den Playmobil-Figuren, die auf dem Tisch stehen. Da können die jungen Teilnehmer die Familien-Konstellationen nachbauen: Mama wohnt mit dem neuen Partner, dessen Kinder manchmal auch kommen, in dem einen Haus, Papa in einem anderen, man wohnt mal hier und mal da. „Manche Kinder finden so ein Patchwork-Familienleben gar nicht so schlecht“, sagt Annette Boniek.