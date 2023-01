Mathe-Olympiade im Kreis Wesel Zahlenkünstler rechnen sich Chancen aus

Der Wettkampf mit Zahlen und Variablen geht weiter, die 62. Mathematik-Olympiade kommt langsam in ihre entscheidende Phase. Im Forum des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums wurden jetzt die 26 Preisträger aus dem Kreis Wesel geehrt. Die vier punktbesten unter ihnen vertreten den Kreis dann in der dritten Runde, die am Samstag, 25. Februar, an der Hochschule Niederrhein in Krefeld stattfinden wird.