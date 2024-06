Einsatz in Landau in Bayern DRK-Helfer sind unterwegs ins Hochwassergebiet

Auch der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) schickt Hilfe in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Süddeutschland. In der Nacht zu Dienstag haben sich 14 Einsatzkräfte aus dem Kreisverband Wesel an der DRK-Zentrale am Melkweg in Rheinberg getroffen und sind von dort aus mit einem Hochwasserboot und sechs sogenannten Fließwasserrettern nach Landau am Inn nördlich von München aufgebrochen. Mit Ankunft rechneten die Helfer am späten Montagnachmittag.