Richtungsstreit in der Rechtspartei : Austritte schwächen AfD im Kreistag

Rheinberg/Kreis Wesel Sebastian Nehnes aus Rheinberg und Michael Huth aus Dinslaken haben die Kreistagsfraktion verlassen, behalten aber ihre Mandate. Mit nur noch zwei Kreistagsmitgliedern verliert die Partei ihren Fraktionsstatus.

Sebastian Nehnes, der seit der Kommunalwahl 2020 auch dem Rheinberger Rat angehört und dort Vorsitzender der dreiköpfigen Fraktion ist, sagte der RP, dass seine Entscheidung auf Kreisebene nichts mit seiner politischen Tätigkeit in Rheinberg zu tun habe. Dort werde er weiterhin Fraktionsvorsitzender bleiben. Nehnes gehörte dem AfD-Kreisvorstand seit fünf Jahren an und ist in der AfD gut vernetzt.

Er sprach von „Entfremdung“ innerhalb der Kreistagsfraktion. Wörtlich sagte er: „Äußerungen, Einstellungen und Handlungen von Renatus Rieger und Olaf Wilhelm waren nicht mehr mit unseren moralischen und ethischen Grundsätzen zu vereinbaren.“ Es gebe Strömungen in der AfD, „die nicht mehrheitsfähig sind“. Rieger und Olaf Wilhelm (der ebenfalls ein Kreistagsmandat besitzt), seien offenbar diesem Lager zuzurechnen. Sebastian Nehnes deutete an, dass sich Politiker wie die beiden genannten Kreistagsmitglieder politisch weiter nach rechts orientierten. Es habe in Parteiversammlungen mehrfach sehr verstörende Äußerungen gegeben, von denen er sich klar distanziere. „Mein Ziel war es immer, vor allem jungen Leuten mehr Lust auf eine aktive politische Teilhabe, also Mut zu Amt und Mandat zu machen. Um glaubhaft zu bleiben, müssen wir gerade als konservative Partei die Werte und Ideale, die wir nach außen vertreten, auch im Innenverhältnis leben“, sagte Sebastian Nehnes.