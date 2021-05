Spende an das Deutsche Rote Kreuz :  Jede Menge Teppich für das DRK

Spende an das Deutsche Rote Kreuz

Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes hat eine ungewöhnliche Spende erhalten: 20.000 Quadratmeter Teppichboden, zur Verfügung gestellt von der Firma Vorwerk Teppichwerke in Hameln. Mit diesen Teppichen sollen Kindertagesstätten und Seniorenheime ausgestattet werden. „Wir schätzen das soziale und das gesellschaftliche Engagement des DRK sehr und wollen mit unserer Spende dazu beitragen, ihre Arbeit zu unterstützen“, erläuterte Dirk Cyrener von Vorwerk bei der Übergabe. Rainer Keller vom DRK nahm die großzügige Spende dankend entgegen und will sie sowohl in den Einrichtungen des DRK-Kreisverbands Niederrhein als auch im DRK-Landesverband Nordrhein einsetzen.