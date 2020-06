Naturschutz : Aufenthalt am Rheinufer ist bald erlaubt

Im Naturschutzgebiet bei Ossenberg am Rhein kam es immer wieder zu Spannungen. Spaziergänger und viele Hundebesitzer möchte die Idylle dort genießen, Naturschützer befürchten Schäden an Flora und Fauna. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der Kreis Wesel erarbeitet ein Konzept, das unter anderem am Rheinufer bei Ossenberg die Interessen von Mensch und Natur in Einklang bringen soll. Die Mittel dafür hat der Umwelt- und Planungsausschuss des Kreises jetzt bewilligt.

Die Wellen schlug hoch im vergangenen Sommer. Nicht die des Rheins am Ufer bei Stromkilometer 805 in Ossenberg, sondern die der Empörung. Der Kreis Wesel setzte 2019 erstmals Ranger (Wächter in Naturschuztgebieten) des Regionalverbands Ruhr ein. Und die untersagten plötzlich Spaziergängern und Hundebesitzern, was vorher als selbstverständlich gegolten hatte: Am Rheinufer, so die klare Aussage der Aufpasser und der dahinterstehenden Behörden, habe niemand seinen Hund auszuführen. Das sei verboten.