Kostenpflichtiger Inhalt: Geschäftseröffnung in Rheinberg : Monster und Gurus unter einem Dach

Natascha Bork und Marco Greca freuen sich: Am Montag schließen sie an der Orsoyer Straße 6 ihren Monster-Store auf. Im hinteren Teil des Gebäudes zieht eine Werbeagentur ein. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Kleines Kreativkraftwerk: An der Orsoyer Straße 6 in Rheinberg eröffnet am Montag ein stylischer Store. Im hinteren Teil des Ladenlokals, in der ehemaligen RP-Lokalredaktion, hat nun eine Marketingagentur ihren Sitz.