Thema im Stadtmarketing-Arbeitskreis : Kräuterstadt Rheinberg soll aufblühen

Die VHS bietet bereits Kräuterwanderungen an. Claudia van Zütphen etwa verweist in Orsoy auf die Heilkräfte der stacheligen Kräuterdistel. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg In einer Arbeitskreissitzung des Stadtmarketings wurde festgelegt, sich jetzt konkret an die Arbeit zu machen. Bärlauch, Eberraute, Dill, Kardamom und Lavendel sollen künftig dem Image der Stadt eine neue Richtung geben.

Die Idee, Rheinberg den Beinamen „Kräuterstadt“ zu geben, kursiert schon seit längerem. Vor mehr als einem Jahr hatten die beiden Orsoyer Franca Cerutti und Christian Weiss ein brauchbares Konzept dazu vorgelegt (wir berichteten mehrfach). Jetzt macht es sich das Rheinberger Stadtmarketing zur Aufgabe, dieses Konzept mit Leben zu füllen. In der 69. Sitzung des Stadtmarketing-Arbeitskreises, die in der Stadthalle stattfand, stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung. „Wir haben die Kostenpflichtiger Inhalt Konzept-Idee von Franca Cerutti und Christian Weiss aufgegriffen und etwas verändert“, sagte Edeltraud Hackstein vom Stadtmarketing bei ihrer Vorstellung.

GNK-Prozess Sonja Helmich von der Stabsstelle Nachhaltiglkeit und Klimaschutz der Stadt, skizzierte in der Sitzung das bereits in Gang gesetzte Konzept Global Nachhaltige Kommune (GNK). Das Ziel sei es, eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt zu entwickeln. Bis zum Ende dieses Jahres soll dem Rat ein Maßnahmen-Katalog vorgelegt werden. Das Kräuterstadt-Konzept lasse sich gut an den GNK-Prozess andocken, sagte Helmich.

Ob Kreisverkehr oder Friedhof, ob Pflanzenkübel an den Nachbarschaftspumpen oder Marktplatz – viele Flächen könnten zu Kräuterzonen gemacht werden. Vieles gebe es bereits, so biete die Volkshochschule bereits seit langem Kräuterseminare oder -wanderungen an. Hackstein: „Wir brauchen aber auch ein Stadtlogo. Das könnte man über einen Wettbewerb ermitteln.“ Wünschenswert wären auch Hinweisschilder an den Autobahnabfahrten.