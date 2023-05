Rheinberger Unternehmen Frischzellenkur für die Marke Underberg

Rheinberg/Hamburg · Der Kräuterbitter-Hersteller hat sich erstmals beim OMR-Festival in Hamburg, der größten Zusammenkunft digitaler Führungskräfte in Deutschland, präsentiert. Das Rheinberger Unternehmen will die Traditionsmarke modernisieren.

10.05.2023, 15:20 Uhr

Haben das Festival-Programm von Underberg entwickelt (v.l.): Lukas Stötzner, Vera Donner-Sander und Sabine van den Boom. Foto: Underberg

Bis zu diesem Auftritt mussten 177 Jahre vergehen: Die Tradionsmarke Underberg hat sich zum ersten Mal bei der größten Zusammenkunft digitaler Führungskräfte in Deutschland, beim OMR-Festival in Hamburg, präsentiert. Zwei Tage lang haben die Rheinberger mehr als 70.000 Besucherinnen und Besuchern des Festivals – das Konferenz, Messe, Konzert und Party zugleich ist – das Angebot gemacht, in die Welt des Kräuterbitter-Herstellers einzutauchen.