Auf dem Weg zur „Kräuterstadt Rheinberg“ : Kräuter-Erlebnis im Doppelpack

Heimatvereins-Vorsitzende Edeltraud Hackstein und Florian Hirschmann von der Kochschule im Weinhaus gönnen sich einen Underberg auf die Zusammenarbeit. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Marketing in Rheinberg: Der Heimatverein kombiniert zunächst vier 45-minütige Stadtführungen zum Thema Underberg mit einem Kräuter-Menü in der Kochschule im Weinhaus am Großen Markt in der Innenstadt.

Als Franca Cerutti und Christian Weiss aus Orsoy vor etwas mehr als einem Jahr ihr Konzept für eine „Kräuterstadt Rheinberg“ in der RP vorstellten, gab es viele, die diese Idee toll fanden. Aber mitten in der unsicheren Corona-Zeit ging die Saat nicht richtig auf und schon bald schien der Ansatz für ein möglicherweise gutes Alleinstellungsmerkmal für Rheinberg schon wieder in Vergessenheit zu geraten.

Bis jetzt. Der Heimatverein Rheinberg und die Kochschule im Weinhaus am Großen Markt machen jetzt gemeinsame Sache. „Ich habe irgendwann Kontakt zu Florian Hirschmann aufgenommen, wir sind ins Gespräch gekommen“, sagt Edeltraud Hackstein, Vorsitzende des Heimatvereins. Hirschmann hat im September des vergangenen Jahres seine Kochschule in den Räumen der ehemaligen Weinhandlung von Lothar Gardemann eröffnet. „Kräuter sind ein Spezialgebiet von mir“, erzählt der weit gereiste Koch. „Ich hatte schon länger vor, auf dem Gebiet etwas zu entwickeln.“

Bei den Stadtführungen wird Edeltraud Hackstein selbstgemachte Kränzchen aus Kräutern tragen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Thema in der Sitzung des Stadtmarketings Konzept Auch das Stadtmarketing Rheinberg greift die Idee einer „Kräuterstadt Rheinberg“ auf. In der 69. Arbeitskreissitzung der Initiative am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg wird das Konzept „Kräuterstadt Rheinberg“ vorgestellt. Zweiter Tagesordnungspunkt der Sitzung ist der Komplex „Globale Nachhaltige Kommune“.

Das blieb auch Christiane und Hubertine Underberg nicht verborgen. Die beiden Unternehmerinnen luden Hirschmann ins Stammhaus zu einem Gedankenaustausch ein und signalisierten, dass ihnen gefalle, was sich zum Thema Kräuter entwickle.

„Die Idee der Kräuterstadt besteht fort“, erläutert Edeltraud Hackstein und erzählt vom gemeinsamen Projekt: „Wir werden in diesem Jahr probeweise an vier Terminen eine Stadtführung mit anschließendem Kräuter-Menü anbieten.“ Das heißt: Hackstein führt Gäste auf einer 45-minütigen Tour zum Underberg-Stammhaus und zur ewigen Baustelle Underberg-Turm und berichtet ihnen Historisches und Aktuelles, bevor es dann am Großen Markt gemütlich und lecker wird.

Hirschmann hat schon in zahlreichen Ländern auf mehreren Kontinenten gekocht und hat ein Underberg-Kräuter-Menü dazu entwickelt. Ziegenkäse und Schnecken, dazu Lachs mit Bärlauch und sieben Kräutern. Als Ableger eines Moscow-Mules kredenzt er ein Rheinberg-Mule als Kräuter-Cocktail. Auch eine Kräutersuppe und ein Kräuter-Risotto sollen auf den Tisch kommen. Und zum Abschluss dann Schokoladen-Sorbais, Passionsfrüchte „und auch das alles mit Kräutern“, so der Kochschulen-Leiter, der sich schon riesig auf das neue Angebot freut. Klar, dass dann auch am Verzehr des Rheinberger Magenbitters nicht gespart werden soll. Aber es müsse keinesfalls nur Alkohol getrunken werden, wie Hirschmann unterstreicht: „Ich führe jetzt auch Almdudler, eine Kräuterlimonade aus den Alpen.“

Auch Edeltraud Hackstein ist auf ihre Auftritte als Kräuterfee vorbereitet, hat sich beispielsweise dafür ein neues Outfit zugelegt: grüner Rock, schwarze Jacke mit Trachten-Anmutung und dazu ein selbstgeflochtenes Kränzchen als Kopfbedeckung. „Pfefferminze, Salbei, Rosmarin und andere Kräuter, alles aus meinem eigenen Garten“, versichert die ehrenamtliche Stadtführerin. Einen Namen gibt es bereits für den Mix aus informativem Rundgang und kulinarischem Genuss: „Kräuter meets Underberg“.

Vier Termine sind dafür zunächst angesetzt. Treffpunkt ist jeweils donnerstags um 17 Uhr an der Kochschule im Weinhaus, Großer Markt 5: erstmals am 5. Mai, danach am 23. Juni, am 14. Juli und am 25. August. Anmelden kann man sich dafür bei Florian Hirschmann unter der Mobilnummer 0151 29120344 oder besser noch über die Internetseite www.kochschuleimweinhaus.de. „Die ersten Anmeldungen liegen schon vor“, sagt der Koch.

Hirschmann wird sein Angebot in den Sommermonaten übrigens erweitern. Von April bis September bietet er neben Kochkursen montags und dienstags ab 17 Uhr Menüs an, und das auch schon an den Ostertagen. Samstags und sonntags heißt die Devise dann ab 11 Uhr „Summerhouse“. Kleine Speisen von einer kleinen Karte sollen das Wochenende zu etwas Besonderem machen, dann stellt er auch knallrote Liegestühle auf den Marktplatz. „Ich habe auch viele Nachfragen nach kleinen Tauf- oder Geburtstagsfeiern, daraus ist die Idee entstanden“, erzählt der Rheinberger. Ab Herbst konzentriert er sich dann wieder voll und ganz auf seine Kochschule.

