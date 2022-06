Stadtplanung in Rheinberg : Krähen-Frage verzögert Info-Termin zu Edeka Borth

Der Edeka-Markt Luft in Borth braucht mehr Platz. Deshalb soll am Ortsrand neu gebaut werden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Borth Für den Bau des neuen Edeka-Marktes in Borth muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dazu ist vorgeschrieben, dass die Bürger beteiligt werden. Die Veranstaltung dazu wird voraussichtlich im Herbst stattfinden.

Der Edeka-Markt Luft in Borth braucht dringend mehr Platz und hätte deshalb gerne am Standort im Borther Ortskern sein Ladenlokal erweitert. Doch das ist nicht möglich, weil die umliegenden Grundstücke zwar frei sind, aber nicht zur Verfügung stehen. Deshalb soll ein neuer Edeka-Markt am Ortsrand am Sportplatz des TuS Borth gebaut werden. Dort möchte die Stadt den Bebauungsplan Nr. 13 – Ulmenallee/Borther Straße aufstellen.