Blaulicht-Ticker : Kradfahrer schwer verletzt

Rheinberg Bereits am vergangenen Freitag um 14.05 Uhr hat sich auf der Umgehungsstraße (Landstraße 137, ehemals Bundesstraße 57) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 71-jähriger Beteiligter schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bereits am vergangenen Freitag um 14.05 Uhr hat sich auf der Umgehungsstraße (Landstraße 137, ehemals Bundesstraße 57) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 71-jähriger Beteiligter schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine 51-jährige Duisburgerin war mit ihrem Auto auf der Xantener Straße in Fahrtrichtung Moers unterwegs und hielt am rechten Fahrbahnrand an, um ein Telefonat entgegenzunehmen. Der 71-jährige Rheinberger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf das stehende Auto auf.