Drei Tage Musik, Markt und Aktionen So war das KPiP-Festival im Rheinberger Stadtpark

Wer am Wochenende im Stadtpark rund um den Vallan dabei war, dem dürfte der Zauber dieser dreitägigen Kultur-Offensive nicht verborgen geblieben sein. Das KPiP-Festival offenbarte sich wie eine Oase, in der sich freundliche und friedliche Menschen tummelten und in der es viel zu entdecken gab. Auf der Bühne etwa unterschiedlichste und überwiegend tolle Musik, auf den weitläufigen Wiesen hatten Schmuckhändler ihre Verkaufstische aufgebaut, am alten VW Bulli gab es Kaffee, ein Stück weiter Eis. Wer seinen Appetit auf herzhafte Dinge stillen wollte, wurde bestimmt an einem der Imbisswagen fündig.