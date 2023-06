Kultur am Spanischen Vallan in Rheinberg Festival im Stadtpark ist startklar

Am Freitag um 16 Uhr beginnt das dreitägige KPiP-Festival im Rheinberger Stadtpark rund um den Spanischen Vallan. Organisiert haben es die beiden Vallanisten Manu Bechert und Renan Cengiz. Sie hatten bereits im vergangenen Sommer als Bestandteil des Rheinberger Kultursommers einen viel beachteten Aufschlag hingelegt. Der hat die beiden ermutigt, in diesem Jahr eine komplett eigenständige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das Festival unterteilt sich in die Sparten „Techno im Park“ (Freitag, 2. Juni), „Komm, Pogo im Park“ (Samstag, 3. Juni, ab 13 Uhr) und „Komm ma runter ...“ (Sonntag, 4. Juni, ab 11 Uhr). Geboten wird Live-Musik, DJs legen auf, es gibt Theater, Kunstaktionen und Angebote für Kinder. Auch für Verpflegung, für Essen und Trinken, ist in ausreichendem Maße gesorgt.