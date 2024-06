Live-Musik und Aktionen KPiP-Festival an drei Tagen im Rheinberger Stadtpark

Am Samstag um 13 Uhr öffnet das Bühnenprogramm mit einer musikalischen Begrüßung, für die Veranstalter Renan Cengiz, selbst Musiker, Gäste auf die Bühne eingeladen hat, die mit ihm das Programm einläuten. Parallel startet am Samstag der Kunst- und Kreativmarkt: An knapp 40 Ständen gibt es Kunsthandwerk, Kinderschminken, Ausstellungen, Mode und vieles mehr. Auch in diesem Jahr wird es wieder Graffiti-Stellwände geben. Neu hinzu kommt eine Miniramp für Skater und ein Parcours-Areal.