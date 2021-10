Bildung in Rheinberg : Nachhilfe-Stunden gibt’s bei Bedarf auch gratis

Der Studienkreis bietet Nachhilfeunterricht für Schüler an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rheinberg Andrea Behrendt vom Studienkreis in Rheinberg weist darauf hin, dass im Rahmen der Teilhabe möglicherweise ein Anspruch auf staatlich geförderte kostenlose Nachhilfe für Kinder besteht.

Von Nicole Maibusch

Die nun weit mehr als ein Jahr andauernde Corona-Pandemie hat viele Kinder und Jugendliche in ihrem Lernfortschritt zurückgeworfen. Jetzt zeigen sich die Konsequenzen des monatelangen Lockdowns. In Form von Wissenslücken, die allein im Schulunterricht nicht aufgearbeitet werden können. Viele Schülerinnen und Schüler benötigen Unterstützung und Förderung, um den Lernstoff aufzuholen.

„Doch Eltern wissen oft gar nicht, dass sie im Rahmen der Teilhabe möglicherweise einen Anspruch auf staatlich geförderte kostenlose Nachhilfe für ihre Kinder haben“, erläutert Andrea Behrendts (47), Inhaberin des Rheinberger Studienkreises Nachhilfe. Wer beispielsweise Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehe, könne beim Jobcenter oder Sozialamt einen entsprechenden Antrag stellen.

„Es lohnt sich auf jeden Fall, eine eventuelle Berechtigung ganz genau zu prüfen“, betont Andrea Behrendts. Einzige Voraussetzung: Die Schule muss zuvor bestätigen, dass Förderung in Form von Nachhilfe notwendig ist. Und das sei nicht immer erst dann der Fall, wenn aufgrund schlechter Noten die Versetzung nicht erreicht werde. „Das Kind muss nicht schon in den Brunnen gefallen sein“, betont Behrendts, die den Studienkreis in Rheinberg seit 2011 führt. Zuvor war sie 15 Jahre als Lehrkraft dort tätig.

Aktuell arbeiten in den Räumen an der Orsoyer Straße 1 rund 50 bis 60 Schülerinnen und Schüler von der zweiten Klasse bis zum Abitur daran, Wissen aufzuarbeiten und sich zu verbessern. Zehn Fachlehrkräfte betreuen, unterstützen und begleiten sie dabei in den Haupt- und Nebenfächern. „Wir setzen auf homogene Kleingruppen bis maximal vier oder fünf Schüler“, erläutert Andrea Behrendts das Konzept. So sei eine individuelle Betreuung in ruhiger Atmosphäre gewährleistet. Die Lehrer könnten gemeinsam mit den Kindern die jeweiligen „Schwachstellen“ ausmachen und gezielt darauf eingehen.

Auch das in der Pandemie eingeführte Online-Angebot soll weitergeführt werden. „Das macht uns noch flexibler“, betont die 47-Jährige. Mit Beginn des Schuljahres nach dem zweiten Lockdown, so die Lerntherapeutin, steige der Bedarf an gezielter Nachhilfe. Wie viele Schüler aber wirklich kommen werden, stelle sich wahrscheinlich nach den ersten Arbeiten im Herbst heraus.

Das Nachhilfe-Institut ist seit 28 Jahren zunächst an der Gelderstraße, inzwischen an der Orsoyer Straße 1, in der Stadt etabliert und zeigt hier Flagge: So soll das Angebot in den geplanten Rheinberg-Pass integriert werden. Bürgerinnen und Bürger, die Sozialleistungen beziehen, sollen bestimmte Leistungen günstiger bekommen, wenn sie den Rheinberg-Pass künftig in Verbindung mit einem einem offiziellen Dokument wie den Personalausweis vorlegen.

(nmb)