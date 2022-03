Stadtbibliothek Rheinberg : Kopfschütteln über altmodischen Zahlungsverkehr

Derzeit wird am Schalter der Stadtbibliothek noch bar bezahlt. das soll bald anders werden. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Bisher ist es nicht möglich, der Stadtbibliothek Rheinberg Gebühren oder Beiträge online zu überweisen. Das soll bald anders werden. Eine Alpsrayerin wunderte sich und konnte kaum glauben, dass sie einen Geldbetrag nur bar im alten Konvikt bezahlen konnte.

Birgit Komossa aus Alpsray ist schon lange Kundin der Rheinberger Stadtbibliothek. Unter anderem wegen Corona fahre sie allerdings nicht mehr für jede Kleinigkeit in die Stadt. Auch nicht in die Bibliothek an der Lützenhofstraße im alten Konvikt. „Das muss ich auch gar nicht. Ich lese die Bücher schon seit längerem online, lade sie auf meinen E-Book-Reader“, erzählt Birgit Komossa. „Das ist bequem und klappt wunderbar.“ Nun aber wollte sie ihre Gebühr überweisen und hätte auch das gerne von zu Hause aus erledigt.

Was sie dann allerdings zu hören bekam, habe sie kaum glauben können, berichtet die Alpsrayerin: „Man sagte mir in der Bibliothek, dass eine Online-Überweisung nicht möglich sei. Das habe ich ehrlich gesagt zunächst für einen Scherz gehalten.“ Gerade jetzt, wo durch Corona von jedem Schüler, von jedem Studenten und von vielen Arbeitnehmern erwartet werde, im Home-Office zu arbeiten, sich in Video-Konferenzen einzuwählen und zeitweilig per Click & Collect einzukaufen, habe sie nicht erwartet, dass eine Einrichtung der Stadt Rheinberg dermaßen aus der Zeit gefallen sei.

Birgit Komossa: „Ich habe auch bei der Stadtkasse angerufen und gesagt, dass es doch möglich sein muss, eine Gebühr von 13 oder 14 Euro zu überweisen. Aber die freundliche Mitarbeiterin sagte mir, das ginge tatsächlich nicht. Sie schien mir selbst erstaunt darüber zu sein.“ Letztlich habe sie in der Bibliothek bar bezahlt, so Birgit Komossa.

Kopfschüttelnd, versteht sich. Eine Nachfrage bei der Stadt Rheinberg bestätigte das, was man Birgit Komossa gesagt hatte: Es stimmt, man kann Gebühren für die Stadtbibliothek nicht überweisen, nur bar einzahlen. Helga Karl, als Fachbereichsleiterin für die Stadtbibliothek zuständig, reagierte prompt: „Ich habe Frau Komossa zugesagt, das Thema intern in der Verwaltung zu erörtern und ich habe ihr in Aussicht gestellt, dass sie zukünftig ihre Gebühren an die Stadtkasse Rheinberg überweisen kann.“ Online versteht sich.

Die Stadt plant ohnehin eine Digitalisierungs-Offensive für die Stadtbibliothek. Als in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur die Anfrage der SPD-Fraktion kam, ob es Verschiebungen in der Ausleihe durch die digitale Nutzung gebe, erklärte die Verwaltung: Darüber könne man nur mutmaßen, allerdings sei dies aber wahrscheinlich.

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine der Hauptaufgaben der neuen Leitung – die langjährige Leiterin Gabriele Gratz-Stötzer ist kürzlich in den Ruhestand gegangen – sei es, die Digitalisierung auf den Weg zu bringen.

(up)