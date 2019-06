Konzertreihe in Budberg : Geistliche Musik von Barock bis Pop

Konzertreihe in Budberg

Der „Heartchor“ beendet die Konzertreihe mit einem Auftritt in der Budberger Kirche. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Budberg In Budberg startet am 23. Juni eine kleine Konzertreihe mit drei Terminen.

Gleich drei Termine in Budberg sollten sich Kultur- und Feierbegeisterte vormerken: Am Sonntag, 23. Juni, startet eine Konzertreihe um 17 Uhr mit einem Auftritt des „Bahnhofschors Moers“ unter Leitung von Ernst Ickler. Zu hören ist geistliche Musik von Barock bis Pop. Der Eintritt ist frei. Wem es gefallen hat, darf gerne eine Spende geben. Konzertort ist die evangelische Kirche an der Bischof-Roß-Straße 17a.