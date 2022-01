Kulturinitiative Schwarzer Adler in Rheinberg : Konzerte von Mitch Ryder und Kai Schumacher werden verlegt

Kulturinitiative Schwarzer Adler in Rheinberg

Rheinberg-Verbaum Der US-amerikanische Sänger kommt erst 2023 nach Vierbaum, der Singer/Songwriter am 21. Mai statt am 29. Januar.

Rheinberg Die Kulturinitiative Schwarzer Adler teilt mit, dass zwei geplante Konzerte verschoben werden müssen. Der Auftrtt des US-amerikanischen Sängers Mitch Ryder mit Band ist vom 17. Februar auf den 23. Februar 2023 verlegt worden. Der Singer/Songwriter Kai Schumacher spielt nicht wie geplant am 29. Januar im Schwarzen Adler in Vierbaum, sondern erst am 21. Mai dieses Jahres. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber selbstverständlich auch zurückgegeben werden. Das Geld wird dann erstattet.