Live-Musik in Rheinberg Big Daddy Wilson und The Sonny Boys live

The Sonny Boys Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Freitag, 3. November, 20 Uhr, The Sonny Boys zu Gast. Die Band ist ein Urgestein der Duisburger Musik-Szene und wurde 1960 gegründet. Was als Kinderband mit regelmäßigen Auftritten bei Tanztees begann, führte später, auch unter anderen Namen, zu Tourneen mit Beat-Größen wie Dave Dee, Move oder den Tremoloes. Die Band rockt im Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum im Sound von damals, als wäre seitdem kein Tag vergangen. Gespielt werden Songs von James Brown, Beatles, Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles, aber auch von John Lennon, Doors oder Lou Reed. Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es bei Eventim über www.adler-kultur.de.