Kulturbüro lädt zum Konzert Die Gospel-Geschichte in der Rheinberger Stadthalle

The Original USA Gospel Singers & Band treten am Dienstag, 24. Januar, um 20 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle auf. Die Musiker erfreuten nicht nur das Publikum in der ehrwürdigen Scala in Mailand, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan, teilt die Stadtverwaltung mit. Die afro-amerikanische Gospelgruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland.