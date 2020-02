Konzert in Rheinberg : Volle Pulle in die Vergangenheit

Rheinberg Peter Bursch und die Bröselmaschine, eine der ältesten deutschen Bands, entführten ihr Publikum im Schwarzen Adler in selige Hippie-Zeiten.

So hätte man die Jugendlichen von heute am Samstag mit in den Schwarzen Adler nehmen, auf die Bühne zeigen und sagen können: „Seht Euch das an, hört Euch das an! Das sind noch richtige Hippies mit langen Haaren, die haben früher in einer Kommune gelebt, haben möglicherweise gekifft, bevor sie sich die Gitarren umgehängt und sich diese merkwürdige Musik ausgedacht haben!“ Originelle Songs wie die der Bröselmaschinisten gibt es ja heute leider kaum noch. Und man kann sie noch sehr gut hören, wie das Konzert im pickepackevollen Adler bewies.