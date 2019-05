Wochenkommentar : Konstruktiv auf dem Weg nach Europa

Meinung Rheinberg In Rheinberg zeigen junge Menschen, wie man sich konstruktiv mit Europa auseinandersetzen kann.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Ein Gutes hat das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Deutschland und Europa immerhin: Junge Menschen, denen bislang ein gewisses Desinteresse an Politik und gesellschaftlichen Entwicklungen angelastet wurde, erkennen zunehmend den Wert der Demokratie, gehen für ihre Interessen auf die Straße, mischen sich ein, demonstrieren für Klimaschutz und gegen Rassismus und Diskriminierung.

Auch in Rheinberg: An der Europaschule, die jetzt offiziell eine „Schule gegen Rassismus“ ist, haben Schüler Politiker eingeladen und haben sie vor der Europawahl in die Mangel genommen. Ob es richtig war, die AfD von dieser Podiumsdiskussion auszuschließen, sei dahingestellt; die Schüler sollten das mit ihren Lehrern diskutieren. Sie nahmen sich damit die Chance, den Rechtsauslegern zu sagen, was sie von ihnen halten.