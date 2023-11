Parteien in Rheinberg Kommunalpolitiker stellen sich den Fragen der Europaschüler

Jungpolitiker verschiedener Parteien haben sich den Fragen der Sowi-Kurse der Europaschule Rheinberg gestellt. Die Parteien selbst hatten diese Veranstaltung, die bereits an anderen Schulen in ähnlicher Form stattgefunden hatte, angestoßen. Sie wollten erfahren, was junge Menschen unabhängig von den Parteiprogrammen bewegt und interessiert, was sie sich von den Parteien wünschen und wie sie die Zukunft gestalten wollen.