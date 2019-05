Unsere Woche : So könnte die Stadt dem Handel entgegenkommen

Meinung Rheinbergs Einzelhandel klagt über Umsatzeinbußen durch die Baustellen in der City. Es wäre naiv zu glauben, die Stadt könne den Geschäftsleuten das entgangene Geld direkt erstatten. Aber es gäbe eine andere Möglichkeit, wie sie ihnen helfen könnte.

Fragt man den Bürgermeister oder den Wirtschaftsförderer, was die Stadt tun kann und wie sie den Kaufleuten entgegenkommen kann, so wird oft und gerne auf die „Rahmenbedingungen“ verwiesen. Meistens, ohne konkret zu benennen, was das sein könnte. Eine „Rahmenbedingung“ hat das Stadtmarketing ins Spiel gebracht. Das ehrenamtlich tätige Team holt 2020 zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort die Ausstellung „Alltagsmenschen“ in die Stadt. 40 lebensgroße Betonfiguren werden ins Stadtbild integriert und sollen Besucher in die Stadt locken. Das Beispiel der Stadt Rees, wo die Figuren 2016 zu Gast waren, hat gezeigt: Es kommen viele Menschen, um sich die Alltagsmenschen anzuschauen. Das Stadtmarketing muss rund 40.000 Euro für die Ausstellung aufbringen. Ein ordentliches Paket für einen kleinen Verein. Da drängt sich die Frage auf: Wieso übernimmt die Stadt nicht diese Kosten? Das wäre ein versöhnliches Geschenk an die gebeutelte Rheinberger Geschäftswelt gewesen.